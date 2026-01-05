Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб на пожаре в Пильнинском округе

Обстоятельства случившегося выясняются.

Источник: Время

Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели на улице Новой в селе Наваты в Пильнинском округе. Площадь пожара составила 170 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К сожалению, погиб мужчина, его тело обнаружили при ликвидации последствий пожара.

«Личность устанавливается. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.