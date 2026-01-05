Мужчина погиб на пожаре в Пильнинском округе

Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели на улице Новой в селе Наваты в Пильнинском округе. Площадь пожара составила 170 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
К сожалению, погиб мужчина, его тело обнаружили при ликвидации последствий пожара.
«Личность устанавливается. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Ранее сообщалось, что два человека погибли на пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.