СК предъявил обвинения организатору айс-флоатинга, где пропала женщина

По данным следствия, 1 января 2026 года в акватории Кольского залива возле берега Поморской набережной в городе Коле обвиняемый оказал группе лиц услугу по купанию в специализированных гидротермокостюмах в холодное время года (айс‑флоатинг), в ходе которого одну из женщин, 1968 года рождения, унесло течением в неизвестном направлении; ее местонахождение в настоящее время не установлено.