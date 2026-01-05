СК предъявил обвинения организатору айс-флоатинга, где пропала женщина

В ГУМЧС по Мурманской области ранее сообщили, что вечером 1 января на реке Туломе при групповом занятии айс-флоатингом женщину унесло течением.
«Следственными органами СК России по Мурманской области предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного пунктом “в” части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
По данным следствия, 1 января 2026 года в акватории Кольского залива возле берега Поморской набережной в городе Коле обвиняемый оказал группе лиц услугу по купанию в специализированных гидротермокостюмах в холодное время года (айс‑флоатинг), в ходе которого одну из женщин, 1968 года рождения, унесло течением в неизвестном направлении; ее местонахождение в настоящее время не установлено.
«В рамках расследования уголовного дела у фигуранта изъяты специализированные гидротермокостюмы, осмотром которых установлено, что они не соответствуют требованиям безопасности, имеют истекший срок годности, а надлежащее ежегодное освидетельствование отсутствует», — говорится в сообщении.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — заключили в СУСК.