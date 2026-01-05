Ричмонд
СК возбудил дело после взрыва газа в котельной под Пермью

ПЕРМЬ, 5 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности после инцидента в котельной пермского поселка Теплая Гора, сообщили РИА Новости в региональном СУСК России.

Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал, что жители посёлка Тёплая Гора остались без теплоснабжения после ЧП в котельной, где произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате без тепла остались 38 жилых домов с населением 1366 человек и пять социально значимых объектов. На помощь жителям из Перми была отправлена группировка МЧС, которая доставила в поселок мобильные пункты обогрева.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ)», — рассказали в ведомстве.