Белорус вернул ошибочно выданные банком 4400 рублей, но получил уголовное дело. Подробности озвучили в УВД Гомельского облисполкома.
В Железнодорожный РОВД Гомеля обратились сотрудники одного из отделений банков и попросили оказать помощь в установлении личного неизвестного мужчины. Выяснилось, что белорус пришел в кассу банка менять деньги.
«В ходе этого ему по ошибке было выдано больше денежных средств, чем необходимо, а именно 4400 белорусских рублей. Тот внимательно пересчитал полученные деньги и ушел», — привели подробности в милиции.
Через несколько часов обнаружилась недостача. Милиционеры изучили записи с камер наблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Гомеля. В момент общения с сотрудниками милиции гомельчанин во всем признался и вернул всю сумму. В отношении него было заведено уголовное дело по факту кражи.
