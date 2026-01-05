Ричмонд
Глава СКР взял на контроль дело об убийстве двух детей в Усть-Илимске

Заведено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ночью 3 января 2026 года в Усть-Илимске произошла страшная трагедия. В одной из квартир города были обнаружены тела двух детей — 6 и 8 лет — с признаками насильственной смерти. По предварительным данным следствия, убийство совершил отец детей, который после расправы скончался в больнице.

— Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Ситникову А. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах, — поделились в Информационном центре СКР.

Следственным комитетом по Иркутской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних».