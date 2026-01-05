Глава СКР взял на контроль дело об убийстве двух детей в Усть-Илимске

Ночью 3 января 2026 года в Усть-Илимске произошла страшная трагедия. В одной из квартир города были обнаружены тела двух детей — 6 и 8 лет — с признаками насильственной смерти. По предварительным данным следствия, убийство совершил отец детей, который после расправы скончался в больнице.