В Челябинской области автоинспекторы задержали браконьера с тушами косуль

Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В Златоустовском городском округе пресечена незаконная охота. Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, во время рейда в поселке Тундуш инспекторы ДПС остановили автомобиль «УАЗ».

При досмотре в кузове были обнаружены три туши сибирской косули. У 53-летнего водителя не оказалось ни разрешения на отстрел, ни документов на транспортировку животных.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте (ст. 258 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.