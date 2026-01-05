Ричмонд
Fox: в США арестовали причастного к инциденту у дома Вэнса

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники американской полиции задержали человека, совершавшего подозрительные действия у дома вице-президента США Джей Ди Вэнса в городе Цинциннати (штат Огайо). Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил телеканал Fox News.

Источник: Reuters

По данным полиции, в понедельник сотрудник Секретной службы США, ответственной за охрану первых лиц государства, вызвал полицию после того, как увидел убегающего от дома человека. Других подробностей об инциденте не сообщается.

