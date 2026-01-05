Fox: в США арестовали причастного к инциденту у дома Вэнса

По данным полиции, в понедельник сотрудник Секретной службы США, ответственной за охрану первых лиц государства, вызвал полицию после того, как увидел убегающего от дома человека. Других подробностей об инциденте не сообщается.
