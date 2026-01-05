Ричмонд
Мэр Харькова сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Харькове после взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Источник: AP 2024

Ранее в понедельник украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове.

По словам Терехова, повреждена энергетическая инфраструктура. «Имеем очень значительные повреждения», — написал он в своем Telеgram-канале.