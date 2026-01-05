Ричмонд
Неизвестные разбили окна в доме вице-президента США

Неизвестные разбили окна в доме вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает CNN.

Источник: Reuters

В публикации говорится, что инцидент произошел в ночь на понедельник, 5 января, возле дома политика в штате Огайо. На момент происшествия вице-президента и его семьи в резиденции не было.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого и заключили под стражу. На данный момент устанавливается причастность человека к происшествию. Источник в правоохранительных органах заявил, что задержанный не хотел проникать в дом Вэнса.

«Власти расследуют, не преследовал ли какой-либо человек Вэнса или его семью в качестве цели», — добавил он.

Журналисты обратились в Белый дом за дополнительной информацией.

В 2024 году президент США Дональд Трамп пережил два покушения. Первое произошло 13 июля во время выступления будущего президента перед избирателями в Пенсильвании. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, находившегося за пределами периметра зоны безопасности, одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники секретной службы США.

Второй случай произошел 15 сентября в гольф-клубе политика во Флориде произошла стрельба, когда он играл на поле. Вооруженный мужчина находился в кустах примерно в 500 м от Трампа. Заметив ствол винтовки, агенты Секретной службы отрыли огонь. Подозреваемый бросил оружие и скрылся на автомобиле, но его вскоре задержали в соседнем округе.

