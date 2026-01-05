Ричмонд
Задержанный за оправдание операции СБУ «Паутина» признал вину и раскаялся

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Россиянин, задержанный по подозрению в оправдании терроризма в интернете, а именно — операции СБУ «Паутина», в ходе которой украинские БПЛА атаковали российские военные аэродромы, признал вину и раскаялся. Это следует из видеозаписи, имеющейся в распоряжении ТАСС.

«Я искренне раскаиваюсь в своих действиях против России и готов понести наказание», — сказал он.

Ранее ТАСС в российских силовых структурах сообщили, что в Архангельской области был задержан мужчина по подозрению в оправдании терроризма в интернете.

Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении ТАСС, Антон Михов 1977 года рождения в июне 2025 года через Telegram-чат одной из публичных групп в мессенджере Telegram «при обсуждении новостного поста о террористических актах, в ходе которых российские военные аэродромы “Дягилево” Рязанской области, “Оленья” Мурманской области, “Иваново” Ивановской области и “Белая” Иркутской области подверглись атаке FPV-дронами, публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными». Михов умышленно незаконно разместил под вышеуказанным новостным постом в Telegram-чате группы «собственноручно подготовленный циничный текстовый комментарий», содержащий заявление, направленное на публичное оправдание совершенных терактов, адресуя его неопределенно широкому кругу лиц и заведомо зная, что комментарий доступен всем пользователям Telegram, уточняется там.

