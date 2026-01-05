Николаса Мадуро доставили в суд из следственного изолятора в Бруклине

Заседание начнётся в 20:00 по московскому времени.
Мадуро обвиняют в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и импорте кокаина в Штаты.
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.Читать дальше