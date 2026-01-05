Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро на вертолете привезли на суд в Нью-Йорке. Видео

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро привезли на заседание суда в Нью-Йорке на вертолете. На кадрах, которые сняли журналисты, видно, как вертолет приземлился на пирс. Из него вывели Мадуро в наручниках. В сопровождении силовиков его провели по пристани и посадили в бронированную машину.

Все новости РБК

Мадуро предстанет перед судом в 20.00 мск. До этого момента президента Венесуэлы держали в изоляторе в Бруклине. Против Мадуро и его супруги Силии Флорес выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше