Ремонт дома в Первоуральске после взрыва газа завершат к апрелю

По его словам, серьезных разрушений не было, и часть жильцов уже вернулись в свои квартиры. При этом некоторым может потребоваться расселение. Специалисты помогают жильцам заполнить заявления для получения компенсаций, а еще решают проблемы с утраченными документами и необходимыми им лекарствами.