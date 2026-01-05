Обвинение предъявлено организатору айсфлоатинга после пропажи белоруски под Мурманском

Согласно информации следствия, в первый день нового 2026 года в акватории Кольского залива возле берега Поморской набережной в городе Коле фигурант оказал группе лиц услуги, связанные с купанием специализированных гидротермокостюмах в холодное время года (айсфлоатинг). В момент оказания услуг туристку из Беларуси 1968 года рождения унесло течением реки в неизвестном направлении (подробнее мы писали здесь). Ее местонахождение не установлено, белоруску продолжают искать пятый день, к поискам подключили вертолет (подробнее мы писали здесь).