Обвинение предъявлено организатору айсфлоатинга после пропажи белоруски под Мурманском

Следственные органы Следственного комитета России по Мурманской области предъявил обвинение после пропажи белоруски на айсфлоатинге под Мурманском. Подробности рассказали в телеграм-канале СК РФ.
В частности, индивидуальному предпринимателю было предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 239 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.
Согласно информации следствия, в первый день нового 2026 года в акватории Кольского залива возле берега Поморской набережной в городе Коле фигурант оказал группе лиц услуги, связанные с купанием специализированных гидротермокостюмах в холодное время года (айсфлоатинг). В момент оказания услуг туристку из Беларуси 1968 года рождения унесло течением реки в неизвестном направлении (подробнее мы писали здесь). Ее местонахождение не установлено, белоруску продолжают искать пятый день, к поискам подключили вертолет (подробнее мы писали здесь).
В отношении организатора была избрана мера пресечения, которая не связана с лишением свободы. Проводятся следственные действия, которые направлены на сбор, а также на закрепление доказательственной базы.