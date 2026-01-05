Ричмонд
В Волгограде из-за пожара в девятиэтажке эвакуировали 30 человек

Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает ГУ МЧС по Волгоградской области, 5 января в 12.48 в Красноармейском районе Волгограда поступило сообщение о пожаре в многоквартирном 9-этажном доме. На втором этаже в подъезде загорелись вещи, площадь возгорания составила 1 кв. м. Пожарные из 7-й ПСЧ успешно ликвидировали огонь к 13.07.

Эвакуация коснулась 30 жителей, пострадавших и погибших нет. Причины происшествия устанавливаются.

