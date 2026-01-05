Ричмонд
Мадуро с кортежем провезли по Нью-Йорку и доставили в суд. Видео

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро провезли по Нью-Йорку на броневике. Машину сопровождал длинный кортеж из полицейских машин. До этого Мадуро привезли на вертолете из следственного изолятора.

Все новости РБК

В 20.00 мск по делу Мадуро должен начаться суд. Против него и его супруги Силии Флорес выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро захватили во время военной операции США в Каракасе, а потом — доставили в США на десантном корабле и самолете.

