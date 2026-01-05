Глава СКР потребовал быстрее расследовать дело о травмах в детсаду на Урале

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал ускорить процесс расследования дела о травмах маленькой девочки на Урале. Напомним, инцидент произошел в 2024 году в одном из детский садов в Богдановиче. 4-летняя девочка дважды получала травмы в образовательном учреждении, из-за чего была вынуждена проходить длительное лечение.
— В детском саду города Богдановича за два месяца девочка дважды травмировалась, получив рваную рану десны и губы и сотрясение мозга, кроме этого, у пострадавшей сломан зуб, — ранее передавала пресс-служба СКР.
Мама ребенка утверждала, что ее дочь не получила первый помощи от сотрудников детского сада. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по 238 статье УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Однако дело до сих пор не поступило в суд.
— Председатель СКР поручил принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу, о чем представить доклад, — отметили в ведомстве.