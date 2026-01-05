Ричмонд
Четыре человека ранены при атаках дронов в Белгородской области

Четверо жителей Белгородской области пострадали 5 января при атаках беспилотников. О происшествиях рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Соцсети

В Грайвороне дрон атаковал грузовой автомобиль на парковке возле магазина. Водителя с множественными ранениями и травматической ампутацией пальцев кисти доставили в больницу — там у него произошла остановка сердца. Врачам удалось реанимировать пациента.

Еще один грузовик подвергся атаке в селе Белянка под Шебекино. Водителя госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В поселке Пятницкое в Волоконовском округе при атаке FPV-дрона по частному дому была ранена 6-летняя девочка. С осколочным ранением груди ее госпитализировали.

В селе Орехово в Валуйском округе дрон ударил по объекту инфраструктуры, рассказал губернатор. Он уточнил, что повреждена ЛЭП, теперь село частично обесточено. Пострадал водитель, проезжавший мимо во время атаки. Раненого госпитализировали с осколочными ранениями ног.