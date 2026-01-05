Четыре человека ранены при атаках дронов в Белгородской области

В селе Орехово в Валуйском округе дрон ударил по объекту инфраструктуры, рассказал губернатор. Он уточнил, что повреждена ЛЭП, теперь село частично обесточено. Пострадал водитель, проезжавший мимо во время атаки. Раненого госпитализировали с осколочными ранениями ног.