В Ельце женщина пострадала при падении обломков БПЛА

ВОРОНЕЖ, 5 янв — РИА Новости. Женщина получила баротравму при падении обломков БПЛА в Ельце Липецкой области, пострадавшую госпитализировали, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Источник: © РИА Новости

Губернатор сообщил, что обломками БПЛА были повреждены несколько домов в Ельце.

«Пострадала одна женщина — у неё баротравма. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, других пострадавших нет», — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

Глава региона добавил, что специалисты обследуют территорию и обезвреживают обломки БПЛА.

