В Ельце женщина пострадала при падении обломков БПЛА

Губернатор сообщил, что обломками БПЛА были повреждены несколько домов в Ельце.
«Пострадала одна женщина — у неё баротравма. Она госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, других пострадавших нет», — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что специалисты обследуют территорию и обезвреживают обломки БПЛА.
