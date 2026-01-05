Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Мужчина и шестилетняя девочка пострадали в результате атаки дронов на Белгородскую область, они госпитализированы, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«В Волоконовском округе в посёлке Пятницкое в результате атаки FPV-дрона ранена 6-летняя девочка… В Валуйском округе в селе Орехово от удара дрона по объекту инфраструктуры ранен мужчина, проезжавший мимо в момент атаки», — написал Гладков в канале на платформе Max.

Отмечается, что пострадавшая девочка с осколочным ранением грудной клетки госпитализирована. Также на месте атаки в частном доме выбиты окна, посечён фасад, повреждены ворота и припаркованный автомобиль.

Кроме того, пострадавший мужчина со слепыми осколочными ранениями ног также госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Уточняется, что повреждены автомобиль и линия электропередачи. В части села временно отсутствует электроснабжение — аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше