В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мужчина и девочка

«В Волоконовском округе в посёлке Пятницкое в результате атаки FPV-дрона ранена 6-летняя девочка… В Валуйском округе в селе Орехово от удара дрона по объекту инфраструктуры ранен мужчина, проезжавший мимо в момент атаки», — написал Гладков в канале на платформе Max.
Отмечается, что пострадавшая девочка с осколочным ранением грудной клетки госпитализирована. Также на месте атаки в частном доме выбиты окна, посечён фасад, повреждены ворота и припаркованный автомобиль.
Кроме того, пострадавший мужчина со слепыми осколочными ранениями ног также госпитализирован в Валуйскую ЦРБ. Уточняется, что повреждены автомобиль и линия электропередачи. В части села временно отсутствует электроснабжение — аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ.