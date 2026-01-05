Суд не стал взыскивать миллионы с экс-чиновника из-за «пропажи» квартир для сирот в Самаре

История началась еще несколько лет назад. Виктор Федоренчик трудился руководителем управления по жилищным вопросам департамента управления имуществом Самары. В ДУИ поступили решения судов о предоставлении жилья 72 сиротам. Федоренчик же, согласно материалам судов, приказал исключить из специализированного жилищного фонда двухкомнатную квартиру в 46 кв. м. Дальше он приказал заключить договор соцнайма с сотрудницей ДУИ. При этом в списке нуждающихся сотрудница не состояла. Позже она приватизировала жилье. Правоохранители пришли к выводу, что были нарушения права 72 детей-сирот.
Дальше квартира была приватизирована. Таким образом были нарушены права трех семей с детьми-инвалидами и двух малоимущих из ветхого жилья.
Потом Федоренчик действовал с замруководителя управления по жилищным вопросам Александром Гараниным, чтоб «достать» квартиру сестре жены. На Гаранина оформили служебную квартиру в 32 кв. м, чтобы потом передать женщине. Номер в очереди у последней меж тем был 12 743. Вину Федоренчик и Гаранин не признали. Как следует из опубликований суда, Гаранин утверждал, что в 2019 г. у него ухудшились отношения с супругой, после раздела имущества и развода, имущество перешло его бывшей супруге.
«В конце 2019 года с Федоренчиковым обратились к Белоклокову, в связи со сложившейся семейной ситуацией. Было написано заявление о предоставлении служебного жилого помещения. Приказ о предоставлении служебного жилого помещения незаконным не признавался. В данной квартире сделал косметический ремонт, так как она была не благоустроенная, до настоящего времени данная квартира является служебной. Когда издавался приказ о переводе квартиры из специализированного служебного фонда в социальный найм, данной квартирой сестра жены Федоренчика пользовалась более четырех лет, была в ней зарегистрирована вместе с ребенком», — рассказывал суду Гаранин.
С его слов, перевод из служебной квартиры в соцнайм был возможен. И для получения служебного жилья не нужно было вставать на очередь.
Интересно, что позже Федоренчику предъявили и другие обвинения в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, замруководителя ДУИ принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный. При этом несколько помещений были не отремонтированы, хотя муниципальный контракт был заключен еще в 2021 году. Зато подрядчик ООО «ЛАГЕРТА» получил оплату 135 тыс. рублей. За это Федоренчика признали виновным в двух преступлениях и по совокупности назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор обжаловали.
23 июня 2023 г. Федоренчика задержали по подозрению в новых махинациях. В 2025 г. в суд направили дело о выводе жилья на 77 млн рублей. Следующее заседание по этому делу судья Мария Сибилева проведет 12 января 2026 года.
Один из доводов — «вина Федоренчика В. В. в причинении ущерба Департаменту управления имуществом Самары вышеуказанным приговором не установлена».