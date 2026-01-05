Суд не стал взыскивать миллионы с экс-чиновника из-за «пропажи» квартир для сирот в Самаре

Интересно, что позже Федоренчику предъявили и другие обвинения в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, замруководителя ДУИ принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный. При этом несколько помещений были не отремонтированы, хотя муниципальный контракт был заключен еще в 2021 году. Зато подрядчик ООО «ЛАГЕРТА» получил оплату 135 тыс. рублей. За это Федоренчика признали виновным в двух преступлениях и по совокупности назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор обжаловали.