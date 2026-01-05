Ричмонд
Экипаж севшего на мель у Темрюка сухогруза на шлюпках добрался до берега

Грузовое судно село на мель у мыса Железный Рог в Темрюкском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Темрюкском районе у мыса Железный Рог грузовое судно село на мель. Инцидент произошел в 50 метрах от береговой линии. Информацию подтвердили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Все 11 человек экипажа самостоятельно эвакуировались на берег с использованием спасательных шлюпок.

Судно, следовавшее под флагом Вануату, находилось без груза. Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

По предварительном данным, причиной кораблекрушения стали плохая погода и шторм в Черном море.