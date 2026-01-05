На Южном Урале парня арестовали на 7 суток за отказ снять тонировку с машины

В Челябинской области парня арестовали на 7 суток за отказ снять тонировку с машины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Златоусте 4 января 2026 года.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, на стекла которого была нанесена пленка, светопропускание которой не соответствует требованиям технического регламента.
Во время разбирательства выяснилось, что за рулем был 20-летний местный житель, которого ранее уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение, тогда ему выписали штраф и выдали письменное требование о прекращении противоправных действий.
Однако это требование полицейских автолюбитель проигнорировал. За неповиновение на него составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, который предусматривает штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.
«По решению судьи Златоустовского городского суда мерой наказания для молодого человека стал арест сроком на 7 суток», — отметили в местной ГАИ.