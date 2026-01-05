ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву

«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в канале на платформе Max.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал Собянин в канале на платформе Max.
Он уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.