Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усть-Куте стая бездомных собак напала на ребенка. Мальчик в больнице

В Усть-Куте заведено уголовное дело по статье «Халатность». Поводом стало нападение стаи бездомных собак на ребенка. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком и прокуратуру Иркутской области.

Источник: ТК Город

Инцидент произошел днем 5 января на пешеходной тропинке в районе частного сектора вблизи детского сада на улице Мехколонны в Усть-Куте. Предварительно установлено, что по тропинке шел 10-летний мальчик, когда на него накинулись безнадзорные животные.

Жительница одного из жилых домов помогла ребенку, отогнав животных и вызвав скорую помощь. С полученными травмами пострадавший госпитализирован в Усть-Кутскую городскую больницу, за его состоянием следят медики, — говорится в сообщении прокуратуры.

Следователи СК возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет дана оценка действиям должностных лиц местной администрации.