В Усть-Куте стая бездомных собак напала на ребенка. Мальчик в больнице

Инцидент произошел днем 5 января на пешеходной тропинке в районе частного сектора вблизи детского сада на улице Мехколонны в Усть-Куте. Предварительно установлено, что по тропинке шел 10-летний мальчик, когда на него накинулись безнадзорные животные.