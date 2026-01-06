В Усть-Куте стая бездомных собак напала на ребенка. Мальчик в больнице

Инцидент произошел днем 5 января на пешеходной тропинке в районе частного сектора вблизи детского сада на улице Мехколонны в Усть-Куте. Предварительно установлено, что по тропинке шел 10-летний мальчик, когда на него накинулись безнадзорные животные.
Жительница одного из жилых домов помогла ребенку, отогнав животных и вызвав скорую помощь. С полученными травмами пострадавший госпитализирован в Усть-Кутскую городскую больницу, за его состоянием следят медики, — говорится в сообщении прокуратуры.
Следователи СК возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет дана оценка действиям должностных лиц местной администрации.