СК предъявил обвинение девушке, проводившей процедуры в московской клинике

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Девушке, проводившей медицинские и косметологические процедуры в одной из частных клиник в Москве, после которых скончалась пациентка, предъявлено обвинение, сообщает столичный главк СК России.

Источник: © РИА Новости

Ранее ведомство сообщало, что 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке у пациентки резко ухудшилось состояние после проведения медицинских и косметологических процедур. Женщина была госпитализирована, но скончалась в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«Следователями столичного СК девушке, проводившей процедуру, предъявлено обвинение. С обвиняемой проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что продолжается работа по установлению причин и условий, приведших к смерти пациентки.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята служебная и медицинская документация, допрошен ряд свидетелей.