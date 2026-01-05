На ЗАЭС сообщили, что резервную линию отключили со стороны Украины

Линия «Ферросплавная-1» перестала работать 3 января, собственные нужды ЗАЭС были запитаны от основной линии 750 кВ «Днепровская», сообщили в пресс-службе станции. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.
«Причины отключения неизвестны — они на другой стороне», — сказала Яшина.
По ее словам, сроки восстановления линии также не определены.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.