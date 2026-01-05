Ричмонд
На ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают обстрелы в районе станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. ВСУ продолжают обстрелы в районе Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Источник: © РИА Новости

«В районе расположения станции и вблизи Энергодара обстрелы продолжаются (со стороны ВСУ — ред.)», — сказала Яшина.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше