Более 300 туристов, включая россиян, застряли на йеменской Сокотре

«Более 300 туристов из России, США и европейских стран все еще находятся в Хадейбо, столице провинции Сокотра, после приостановки полетов на этот остров из-за политического кризиса в Руководящем совете Йемена», — сказал источник. Он добавил, что между руководством местных властей, возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалицией и правительством Йемена ведутся переговоры с целью возобновления работы аэропорта на Сокотре в течение недели.