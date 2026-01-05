Более 300 туристов, включая россиян, застряли на йеменской Сокотре

КАИР, 5 янв — РИА Новости. Более 300 иностранных туристов, включая россиян, застряли на йеменском острове Сокотра в Индийском океане после приостановки авиасообщения из-за конфликта в Руководящем совете Йемена, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти провинции Сокотра.
«Более 300 туристов из России, США и европейских стран все еще находятся в Хадейбо, столице провинции Сокотра, после приостановки полетов на этот остров из-за политического кризиса в Руководящем совете Йемена», — сказал источник. Он добавил, что между руководством местных властей, возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалицией и правительством Йемена ведутся переговоры с целью возобновления работы аэропорта на Сокотре в течение недели.
Аэропорт на Сокотре был закрыт после вооруженного конфликта на востоке Йемена между силами поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета и войсками на стороне главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими.
Туры на Сокотру из ОАЭ организуют 60 туристических компаний, для посещения уникального по природному разнообразию архипелага нужны были визы в ОАЭ.