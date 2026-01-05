CBS News: Мадуро поместили в общую камеру СИЗО в Нью-Йорке

По их данным, Мадуро содержится на одном из верхних этажей изолятора. Он не находится в одиночном заключении, а размещен вместе с другими заключенными высокого профиля.
Адвокат, ранее представлявший интересы наркобарона Хоакина Гусмана по кличке Эль Чапо, отметил, что такой статус, вероятно, обеспечивает Мадуро защиту от общего тюремного контингента.
Ранее сообщалось, что возле суда в Нью-Йорке, куда доставили Мадуро, протестуют десятки человек.
