Зеленский назвал организатора ударов по России

Зеленский рассказал, что Килимник является одним из тех, кто организует наиболее весомые авиаудары.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из организаторов ударов по территории России является генерал СБУ Денис Килимник. Он занимает должность первого заместителя руководителя центра специальных операций «А».
«Встретился с бригадным генералом Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя ЦСО “А” СБУ Денисом Килимником. Он один из тех, кто организует наиболее весомые удары», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Последний массированный удар по российской территории Киев совершил в Херсонской области 1 января 2026 года. Так, по населенному пункту Хорлы было нанесено три удара беспилотниками, один из которых был снаряжен зажигательной смесью. Целями стали здание гостиницы и кафе, где в этот момент проходило празднование Нового года. По предварительной информации, в результате атаки погибли 24 человека, среди них — ребенок, более 50 человек получили ранения. Многие из находившихся внутри погибших сгорели заживо.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что совершенный теракт, ответственность за который он возлагает на Украину, должен получить однозначно жесткую оценку со стороны ООН. На данный момент в организации ограничились лишь обобщенными формулировками, не указав ни конкретных жертв нападения, ни тех, кого следует считать организаторами и исполнителями теракта.