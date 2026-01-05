Зеленский назвал организатора ударов по России

Последний массированный удар по российской территории Киев совершил в Херсонской области 1 января 2026 года. Так, по населенному пункту Хорлы было нанесено три удара беспилотниками, один из которых был снаряжен зажигательной смесью. Целями стали здание гостиницы и кафе, где в этот момент проходило празднование Нового года. По предварительной информации, в результате атаки погибли 24 человека, среди них — ребенок, более 50 человек получили ранения. Многие из находившихся внутри погибших сгорели заживо.