Постпред США ответил на вопрос о наличии доказательств против Мадуро

Американский постпред заявил, что по преступлениям, вменяемым Мадуро, есть доказательная база.
«Есть убедительные доказательства его преступлений. Эти доказательства представлены открыто в американском суде в ходе разбирательств», — сказал он. Информацию приводится в трансляции мероприятия, которую ведет ТАСС.
3 января США нанесли масштабный удар по Венесуэле, в ходе которого президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут привлечены к суду, поскольку, по его словам, они причастны к «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для Соединенных Штатов.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал действия США в отношении Венесуэлы как акт разбоя. По его словам, российская сторона рассматривает попытку силового свержения венесуэльского руководителя как акт агрессии, который подрывает основы международного права.