Постпред США ответил на вопрос о наличии доказательств против Мадуро

В отношении инкриминируемых президенту Венесуэлы Николасу Мадуро деяний, из-за которых он был задержан, собрана убедительная доказательная база. Об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности организации.

Американский постпред заявил, что по преступлениям, вменяемым Мадуро, есть доказательная база.

В отношении инкриминируемых президенту Венесуэлы Николасу Мадуро деяний, из-за которых он был задержан, собрана убедительная доказательная база. Об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности организации.

«Есть убедительные доказательства его преступлений. Эти доказательства представлены открыто в американском суде в ходе разбирательств», — сказал он. Информацию приводится в трансляции мероприятия, которую ведет ТАСС.

3 января США нанесли масштабный удар по Венесуэле, в ходе которого президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут привлечены к суду, поскольку, по его словам, они причастны к «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для Соединенных Штатов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал действия США в отношении Венесуэлы как акт разбоя. По его словам, российская сторона рассматривает попытку силового свержения венесуэльского руководителя как акт агрессии, который подрывает основы международного права.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше