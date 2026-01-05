Постпред США ответил на вопрос о наличии доказательств против Мадуро

3 января США нанесли масштабный удар по Венесуэле, в ходе которого президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут привлечены к суду, поскольку, по его словам, они причастны к «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для Соединенных Штатов.