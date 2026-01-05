Постпред РФ в ООН Небензя призвал освободить захваченного президента Мадуро

Небензя призвал освободить Мадуро и его жену, ссылаясь на Устав ООН.
Россия призывает Соединенные штаты Америки немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Об этом заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
«Призываем американское руководство немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу», — сказал Небензя, передает газета «Известия». Он отметил, что любые разногласия между Вашингтоном и Каракасом должны быть решены путем переговоров.
На заседании постпред Вашингтона в ООН Майкл Уолтц заявил, что США не ведут войну против Венесуэлы. Мадуро и его жену захватили 3 января. Сейчас им вменяют «наркотерроризм», контрабанду наркотиков и незаконное хранение оружия.