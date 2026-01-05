ВС РФ освободили Грабовское в Сумской области, а глава СБУ покинул свой пост: главное об СВО 5 января

В Грайворонском округе по городу Грайворону и семи населенным пунктам было выпущено 36 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и 23 беспилотника, восемь из которых сбили. Там ранения получил один мирный житель при ракетном ударе, его госпитализировали. В селе Новостроевка-Первая от удара FPV-дрона по автомобилю был ранен и госпитализирован мужчина.