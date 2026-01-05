ВС РФ освободили Грабовское в Сумской области, а глава СБУ покинул свой пост: главное об СВО 5 января

Боевую задачу выполнили бойцы группировки войск «Север».
Российские силы освободили село Грабовское в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, взять населенный пункт под контроль удалось благодаря слаженным действиям бойцов группировки войск «Север». Другие главные события СВО за 5 января — в материале URA.RU.
Крайних сроков нет.
Президент США Дональд Трамп повторил тезис о том, что не устанавливает крайних сроков в вопросе урегулирования украинского кризиса. Он заявил об этом на борту своего самолета, возвращаясь в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич во Флориде, где проводил рождественско-новогодние праздники в своем поместье Мар-а-Лаго.
Российские войска ударили по предприятию ВСУ.
ВС РФ ударили по предприятию по сборке реактивных беспилотников ВСУ под Черниговом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Лебедев отметил, что этот удар фактически вывел из строя одно из узловых звеньев региональной сборочной цепочки БПЛА.
Он добавил, что параллельно был нанесен удар по складам артиллерийской техники и ангарам с пикапами мобильных групп ПВО. Это, по его оценке, значительно снижает способность украинских сил реагировать на последующие удары дронов.
Почти 200 дронов по одному региону.
ВСУ выпустили более 170 беспилотников по Белгородской области за сутки.
ВСУ выпустили за минувшие сутки по Белгородской области 174 беспилотника и 36 боеприпасов. В Белгородском округе по ряду населенных пунктов, включая поселки Дубовое, Майский, Малиновка, Октябрьский, Разумное и несколько сел, были произведены атаки с применением 28 беспилотников, из которых 18 удалось сбить или подавить.
В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль погиб мужчина, а находившиеся с ним женщина и четырехлетний ребенок с множественными осколочными ранениями были в тяжелом состоянии госпитализированы в Белгород. В поселке Разумное в результате детонации беспилотника на парковке коммерческого объекта пострадали три человека.
В Грайворонском округе по городу Грайворону и семи населенным пунктам было выпущено 36 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и 23 беспилотника, восемь из которых сбили. Там ранения получил один мирный житель при ракетном ударе, его госпитализировали. В селе Новостроевка-Первая от удара FPV-дрона по автомобилю был ранен и госпитализирован мужчина.
В Борисовском округе при детонации дрона ранения получил мужчина, а над округом сбили 26 беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе по Шебекино и семи населенным пунктам выпустили 21 беспилотник, 13 из которых подавили и сбили, а ранение в результате атаки БПЛА получил один мужчина. Город Губкин тоже атаковали беспилотником самолетного типа, а над округом сбили еще 3 БПЛА.
В Краснояружском округе по четырем населенным пунктам выпустили 11 беспилотников, семь из которых подавили и сбили. Над Прохоровским округом сбили восемь беспилотников, над Ракитянским — один, над Чернянским — два БПЛА самолетного типа, а над Яковлевским округом — 13 БПЛА самолетного типа.
Кроме того, в оперштабе сообщили, что над Белгородом за минувшие сутки силами ПВО сбили четыре беспилотника. В Валуйском округе по 11 населенным пунктам выпустили 32 БПЛА, 14 из которых сбили. Над Волоконовским округом также был сбит один FPV-дрон.
Глава СБУ уходит со своего поста.
Глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявил о своем решении покинуть пост председателя службы. Он написал, что уходит с должности, но остается в системе СБУ для реализации так называемых «асимметричных спецопераций мирового уровня». Новым главой СБУ указом президента Украины Владимира Зеленского назначен начальник центра спецопераций «А» СБУ Евгений Хмара.