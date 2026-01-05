Ричмонд
Возгорание двухэтажного здания произошло в Новой Москве

В деревне Богородское, в СНТ «Лесное», произошло возгорание двухэтажного недостроенного здания. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

— Информации о пострадавших не поступало, — говорится в Telegram-канале «МЧС Москвы».

Позже в ведомстве добавили, что пожар был полностью ликвидирован.

3 января пожарные также тушили торговые павильоны в подмосковном Сергиевом Посаде на территории трех тысяч квадратных метров. На месте работали 57 специалистов и 18 единиц техники.