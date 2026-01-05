У Мадуро появился шанс выйти на свободу

Мадуро нанял опытного адвоката и у него появился шанс выйти на свободу.
Задержанный военными США президент Венесуэлы Николас Мадуро привлек к своей защите адвоката Барри Поллака. Тот в 2024 году представлял интересы основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа и участвовал в заключении сделки, позволившей ему выйти на свободу. Об этом сообщает агентства Assotiated Press.
«Мадуро нанял Барри Дж. Поллака, адвоката из Вашингтона, округ Колумбия, известного тем, что добился освобождения Ассанжа из тюрьмы и оправдания бывшего бухгалтера Enron Майкла Краутца», — говорится в материале. Власти США обвинили Джулиана Ассанжа в вступлении в сговор с военнослужащей армии страны Брэдли Мэннинг с целью получения и последующего обнародования засекреченных материалов Пентагона.
Впоследствии против него были выдвинуты и дополнительные обвинения, касающиеся нарушений законодательства о шпионаже. В свою очередь, Поллак, партнер юридической фирмы Harris, St. Laurent & Wechsler, в 2024 году заключил соглашение о признании вины Ассанжа. В рамках этого соглашения, предусматривавшего признание вины по обвинению в соответствии с Законом о шпионаже, Джулиан Ассанж был освобожден практически сразу после оглашения признания.
Задержанный 3 января 2026 года в результате спецоперации американских сил специального назначения Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены на рассмотрение дела в федеральный суд Нью-Йорка. Им инкриминируются «наркотерроризм», незаконный оборот наркотических веществ и хранение оружия. По совокупности предъявленных обвинений Мадуро и Флорес могут получить многолетние сроки лишения свободы либо приговор вплоть до смертной казни.