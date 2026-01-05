У Мадуро появился шанс выйти на свободу

Впоследствии против него были выдвинуты и дополнительные обвинения, касающиеся нарушений законодательства о шпионаже. В свою очередь, Поллак, партнер юридической фирмы Harris, St. Laurent & Wechsler, в 2024 году заключил соглашение о признании вины Ассанжа. В рамках этого соглашения, предусматривавшего признание вины по обвинению в соответствии с Законом о шпионаже, Джулиан Ассанж был освобожден практически сразу после оглашения признания.