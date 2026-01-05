Полицию Венесуэлы призвали принять меры в отношении помогавших нападению США

В Венесуэле в отношении причастных к атаке США будут возбуждать уголовные дела.
Полицейских Венесуэлы призвали начать поиски и задерживать всех, кто содействовал атаке США. Об этом говорится говорится в декрете, который опубликован на сайте правовой информации страны.
«Начать поиск и задержание на всей территории страны любого лица, причастного к содействию или поддержке вооруженного нападения США на территорию Республики», — говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении причастных будут возбуждать уголовные дела.
3 января вооруженные силы США провели масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой задержали президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их этапировали в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что их будут судить, поскольку, по его утверждению, они причастны к «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для безопасности Соединенных Штатов. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал действия США в отношении Венесуэлы как акт разбоя и призвал Вашингтон немедленно освободить Мадуро и его супругу.