Полицию Венесуэлы призвали принять меры в отношении помогавших нападению США

3 января вооруженные силы США провели масштабную операцию в Венесуэле, в результате которой задержали президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их этапировали в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что их будут судить, поскольку, по его утверждению, они причастны к «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для безопасности Соединенных Штатов. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал действия США в отношении Венесуэлы как акт разбоя и призвал Вашингтон немедленно освободить Мадуро и его супругу.