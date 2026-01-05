Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мир Уолта Диснея» в США зафиксировал шестую смерть постояльца, пишут СМИ

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Курорт «Мир Уолта Диснея» в американском штате Флорида зафиксировал уже шестую смерть постояльца за четыре месяца, пишет газета Daily Mail со ссылкой на офис шерифа округа Ориндж.

Источник: © РИА Новости

«Самое счастливое место на Земле вновь постигла трагедия — в парке развлечений “Мир Уолта Диснея” обнаружен шестой погибший за последние месяцы… Эта шокирующая смерть стала в тематическом парке шестой всего за четыре месяца», — говорится в статье.

По данным газеты, в последний раз тело было обнаружено на территории торгово-ресторанного района курорта в пятницу 2 января. Полиция расследует инцидент как возможный суицид, прочие данные о погибшем лице не приводятся.

Газета отмечает, что цепь произошедших в «Мире Уолта Диснея» смертей тянется с 14 октября 2025 года, когда 31-летняя гостья покончила с собой на территории отеля курорта. Позже, 21 октября, посещавший курорт 60-летний мужчина скончался во время госпитализации после резкого ухудшения самочувствия. Еще один гость, 28-летний мужчина, также покончил с собой в отеле курорта 23 октября. В течение ноября на территории курорта были обнаружены мертвыми еще два человека, причины их смерти не указываются.