«Мир Уолта Диснея» в США зафиксировал шестую смерть постояльца, пишут СМИ

Газета отмечает, что цепь произошедших в «Мире Уолта Диснея» смертей тянется с 14 октября 2025 года, когда 31-летняя гостья покончила с собой на территории отеля курорта. Позже, 21 октября, посещавший курорт 60-летний мужчина скончался во время госпитализации после резкого ухудшения самочувствия. Еще один гость, 28-летний мужчина, также покончил с собой в отеле курорта 23 октября. В течение ноября на территории курорта были обнаружены мертвыми еще два человека, причины их смерти не указываются.