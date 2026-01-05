Фигурантке дела о смерти блогерши Бурцевой в столичной клинике предъявили обвинение

После этого в СМИ появилась информация, что скончавшейся после процедуры оказалась 38-летняя блогерша Юлия Бурцева. Она проходила процедуру по увеличению ягодиц. Девушка постоянно жила с семьей в Италии и недавно приехала в Москву. Она вела блог, на который подписано более 68 тысяч человек.