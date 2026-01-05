Фигурантке дела о смерти блогерши Бурцевой в столичной клинике предъявили обвинение

В Москве предъявили обвинение фигурантке уголовного дела о смерти пациентки после проведения процедуры в одной из частных клиник. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по столице.
— Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — говорится в сообщении.
В процессе расследования сотрудники СК обследовали место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, а также изъяли служебные и медицинские документы, передает Telegram-канал ведомства.
О произошедшем стало известно 4 января. Блогерша Юлия Бурцева пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока, который возник во время процедуры в косметологической клинике, а затем скончалась в больнице.
После этого в СМИ появилась информация, что скончавшейся после процедуры оказалась 38-летняя блогерша Юлия Бурцева. Она проходила процедуру по увеличению ягодиц. Девушка постоянно жила с семьей в Италии и недавно приехала в Москву. Она вела блог, на который подписано более 68 тысяч человек.