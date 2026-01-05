В Башкирии закрыли движение для грузовиков по дороге Иглино — Павловка

Снежная буря в Башкирии продолжает бушевать: из-за снегопада и метели закрыли проезд для грузового транспорта еще по одной дороге. В региональном управлении МЧС сообщают, что с 20:40 часов 5 января 2026 года ограничен проезд большегрузов на участке Иглино — Красная Горка — Павловка с 16 по 101 километры.