В Башкирии закрыли движение для грузовиков по дороге Иглино — Павловка

До утра 6 января в Башкирии закрыли проезд для большегрузов по дороге Иглино — Павловка.

Источник: Комсомольская правда

Снежная буря в Башкирии продолжает бушевать: из-за снегопада и метели закрыли проезд для грузового транспорта еще по одной дороге. В региональном управлении МЧС сообщают, что с 20:40 часов 5 января 2026 года ограничен проезд большегрузов на участке Иглино — Красная Горка — Павловка с 16 по 101 километры.

В экстренном ведомстве отмечают, что ориентировочное время возобновления движения по этому участку дороги — 09:00 6 января 2026 года.

Ранее в регионе из-за неблагоприятных погодных условий частично или полностью перекрыли движение на нескольких участках федеральных, региональных и местных дорог. Спасатели МЧС по Башкирии и госкомитета республики по ЧС развернули мобильные пункты обогрева для автомобилистов, рискующих попасть в снежный плен.

Низовая метель, снегопад и сильный ветер в республике сохранятся до утра 6 января, прогнозировали ранее метеорологи Башгидрометцентра.

