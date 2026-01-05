Ричмонд
В Венесуэле объявили мобилизацию после военной операции США

Власти Венесуэлы в ответ на атаку со стороны США объявили о мобилизации национальных вооруженных сил и введении военного режима для работников нефтяной отрасли и ряда других производств. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов страны.

В стране объявили мобилизацию.

«Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии. Милитаризация госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств. Персонал таких предприятий будет временно находиться под военным режимом», — говорится в документе.

Кроме того, указ предусматривает усиление патрулирования и мер безопасности на сухопутных, воздушных и морских рубежах Венесуэлы. Срок действия документа установлен на 90 дней с момента его публикации. Указ датирован 3 января и подписан президентом Николасом Мадуро, вице-президентом страны и членами правительства.

Мадуро, задержанный в результате военной операции американского спецназа, а также его супруга Силия Флорес предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке. В отношении них выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и незаконном обращении с оружием. Совокупность инкриминируемых деяний предполагает многолетние сроки лишения свободы и потенциально может повлечь за собой назначение смертной казни.

По сведениям американских средств массовой информации, предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 5 января. Венесуэльского лидера доставили в Нью-Йорк после проведения спецоперации под кодовым названием «Абсолютная решимость», в ходе которой его вывезли из Каракаса. В настоящее время Мадуро находится в следственном изоляторе в Бруклине, который известен особо жесткими условиями содержания.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше