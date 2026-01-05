Ричмонд
Суд в Нью-Йорке начал оглашение обвинений Мадуро

CNN: суд в Нью-Йорке начал заседание, где предъявят обвинение Мадуро и его жене.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Заседание суда в Нью-Йорке, на котором президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявляются обвинения по делам о наркотерроризме и оружии, началось, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, судья уже приступил к сокращённому изложению обвинительного заключения против Мадуро. Сам Мадуро сидит за столом рядом со своим адвокатом Барри Поллаком и использует наушники для перевода. Рядом с ним находятся второй адвокат Марк Доннелли и его супруга Силия Флорес, которая также слушает перевод.

Журналисты отмечают, что Мадуро делает записи на листе бумаги по ходу заседания. Судья Хеллерстайн поприветствовал Мадуро, тот кивнул и ответил жестом.

Как сообщает CNN, заседание проходит в присутствии обоих обвиняемых за одним столом, обвинения зачитываются в устной форме в сокращённом виде.

