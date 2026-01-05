Суд в Нью-Йорке начал оглашение обвинений Мадуро

По данным телеканала, судья уже приступил к сокращённому изложению обвинительного заключения против Мадуро. Сам Мадуро сидит за столом рядом со своим адвокатом Барри Поллаком и использует наушники для перевода. Рядом с ним находятся второй адвокат Марк Доннелли и его супруга Силия Флорес, которая также слушает перевод.