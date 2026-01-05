Ричмонд
Венесуэла выступила в ООН по поводу захвата Мадуро

Венесуэла требует уважать иммунитет захваченного президента Николаса Мадуро и освободить его. Об этом на Совете безопасности ООН заявил представитель страны Самуэль Реинальдо Монкада Акоста.

«Венесуэла потребовала уважать иммунитет Мадуро и освободить его», — сказал он на заседании, трансляцию которого ведет ТАСС. По его словам, США незаконно напали на страну, не имея на это обоснования. Штаты, как он подчеркнул, нарушили Устав ООН. Также он добавил, что причиной нападения стали природные богатства и геополитическое положение Венесуэлы. Нападение на Мадуро постпред назвал нападением на основные принципы международного права.

Власти Венесуэлы в ответ на нападение со стороны США объявили о приведении национальных вооруженных сил в состояние мобилизации, а также о введении военного режима для работников нефтяного сектора и ряда иных отраслей промышленности. Полицию призвали искать всех причастных к атаке.

