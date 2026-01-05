Венесуэла выступила в ООН по поводу захвата Мадуро

«Венесуэла потребовала уважать иммунитет Мадуро и освободить его», — сказал он на заседании, трансляцию которого ведет ТАСС. По его словам, США незаконно напали на страну, не имея на это обоснования. Штаты, как он подчеркнул, нарушили Устав ООН. Также он добавил, что причиной нападения стали природные богатства и геополитическое положение Венесуэлы. Нападение на Мадуро постпред назвал нападением на основные принципы международного права.