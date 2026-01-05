Суд США начал процесс по делу захваченных в Венесуэле Мадуро и его жены

В целом, еще с августа группа сотрудников ЦРУ США находилась в Венесуэле. Они следили за повседневной жизнью Мадуро. Операция по захвату лидера страны и его жены прошла 3 января. К разработке плана по свержению венесуэльского лидера были привлечены высокопоставленные представители администрации американского президента Дональда Трампа. В их число, в частности, входили госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а также заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер.