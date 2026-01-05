Ричмонд
+6°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбитая троллейбусом на Театральной женщина скончалась

ДТП произошло вечером 25 декабря.

Источник: Клопс.ru

35-летняя женщина, которую 25 декабря на ул. Театральной в Калининграде сбил троллейбус, скончалась в больнице 2 января. Об этом «Клопс» сообщил отец погибшей.

После аварии пострадавшую доставили в отделение реанимации, у неё диагностирован разрыв мочевого пузыря и закрытый перелом таза.

Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на неё наехал троллейбус. Очевидцы руками поднимали 15-тонную машину, чтобы извлечь пострадавшую из-под колёс. В отношении 66-летнего водителя троллейбуса возбуждено уголовное дело.