Сбитая троллейбусом на Театральной женщина скончалась

Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на неё наехал троллейбус. Очевидцы руками поднимали 15-тонную машину, чтобы извлечь пострадавшую из-под колёс. В отношении 66-летнего водителя троллейбуса возбуждено уголовное дело.