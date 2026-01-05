Суд в Нью-Йорке назначил следующее заседание по делу Мадуро на 17 марта

Политик и его жена запросили консульский визит, американский суд на это согласился. Адвокат Мадуро заявил, что пока не добивается освобождения своего подзащитного под залог, но будет это делать позже.
