В Югре на трассе погиб молодой водитель ВАЗ, трое ранены

Кузов легковушки сильно пострадал от удара.
На 30-м километре автодороги «Сургут — Нижневартовск» в ХМАО днем 5 января произошла авария с погибшим. Столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ» и грузовой «КАМАЗ». Один человек погиб, еще трое получили травмы. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции Югры.
«Сегодня около 16:20 на 30 км автодороги “Сургут — Нижневартовск” 29-летний водитель, управляя “ВАЗом”, по предварительным данным, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с “КАМАЗом”, под управлением 49-летнего мужчины. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи, водитель и два пассажира этого же авто получили травмы», — рассказали в ведомстве.
На месте аварии работали следственно-оперативная группа и экипажи ДПС. Движение по трассе было частично затруднено.
Ранее в ХМАО уже происходили смертельные аварии с выездом на встречную полосу. Так, на 71‑м километре автодороги «Сургут — Когалым» водитель «УАЗа» при завершении обгона не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗом», после чего выпал на проезжую часть, где на него совершил наезд «КАМАЗ», от полученных травм мужчина скончался.