В Югре на трассе погиб молодой водитель ВАЗ, трое ранены

Ранее в ХМАО уже происходили смертельные аварии с выездом на встречную полосу. Так, на 71‑м километре автодороги «Сургут — Когалым» водитель «УАЗа» при завершении обгона не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗом», после чего выпал на проезжую часть, где на него совершил наезд «КАМАЗ», от полученных травм мужчина скончался.