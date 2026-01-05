Мадуро на суде раскрыл, считает ли себя виновным в наркобизнесе

Николаса Мадуро судят в США.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг обвинения в «наркотерроризме». На судебном заседании в Нью-Йорке (США) он объявил себя военнопленным, отрицая связь с незаконным оборотом наркотиков и хранением оружия.
«Я президент Венесуэлы, я считаю себя военнопленным. Меня захватили в плен у меня дома в Каракасе. Вину не признаю», — цитату из выступления Мадуро приводит Fox News.
Мадуро вместе с его женой Силией Флорес задержали в ходе американской спецоперации 3 января. Подробнее о судебном заседании в Нью-Йорке — узнаете из нашей онлайн-трансляции.