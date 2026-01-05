Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро на суде раскрыл, считает ли себя виновным в наркобизнесе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг обвинения в «наркотерроризме». На судебном заседании в Нью-Йорке (США) он объявил себя военнопленным, отрицая связь с незаконным оборотом наркотиков и хранением оружия.

Николаса Мадуро судят в США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг обвинения в «наркотерроризме». На судебном заседании в Нью-Йорке (США) он объявил себя военнопленным, отрицая связь с незаконным оборотом наркотиков и хранением оружия.

«Я президент Венесуэлы, я считаю себя военнопленным. Меня захватили в плен у меня дома в Каракасе. Вину не признаю», — цитату из выступления Мадуро приводит Fox News.

Мадуро вместе с его женой Силией Флорес задержали в ходе американской спецоперации 3 января. Подробнее о судебном заседании в Нью-Йорке — узнаете из нашей онлайн-трансляции.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше