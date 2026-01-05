Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский суд обязал Мадуро сделать одну вещь этой весной

Судья обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний. Решение принято в рамках разбирательства по делу о наркотиках, фигурантом которого является действующий глава государства.

Мадуро должен будет явиться в суд 17 марта на следующее заседание по его делу.

Судья обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний. Решение принято в рамках разбирательства по делу о наркотиках, фигурантом которого является действующий глава государства.

«Следующее заседание назначено на 17 марта. Мадуро обязали на него явиться», — сообщает Reuters.

Защита уточнила, что ходатайство об освобождении под залог будет подано позднее. По данным агентства, соответствующее обращение в суд подготовят адвокат и супруга президента Силия Флорес.

При этом у Мадуро есть проблемы со здоровьем, которые требуют внимания медиков. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление адвоката президента. По его данным, состояние обвиняемого нуждается в постоянном контроле, и этот фактор также будет учтен при обращении с просьбой о смене меры пресечения. Подробности диагноза и характер жалоб адвокат не раскрыл, сославшись на медицинскую тайну.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше