Американский суд обязал Мадуро сделать одну вещь этой весной

При этом у Мадуро есть проблемы со здоровьем, которые требуют внимания медиков. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление адвоката президента. По его данным, состояние обвиняемого нуждается в постоянном контроле, и этот фактор также будет учтен при обращении с просьбой о смене меры пресечения. Подробности диагноза и характер жалоб адвокат не раскрыл, сославшись на медицинскую тайну.