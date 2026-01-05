Американский суд обязал Мадуро сделать одну вещь этой весной

Мадуро должен будет явиться в суд 17 марта на следующее заседание по его делу.
Судья обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний. Решение принято в рамках разбирательства по делу о наркотиках, фигурантом которого является действующий глава государства.
«Следующее заседание назначено на 17 марта. Мадуро обязали на него явиться», — сообщает Reuters.
Защита уточнила, что ходатайство об освобождении под залог будет подано позднее. По данным агентства, соответствующее обращение в суд подготовят адвокат и супруга президента Силия Флорес.
При этом у Мадуро есть проблемы со здоровьем, которые требуют внимания медиков. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление адвоката президента. По его данным, состояние обвиняемого нуждается в постоянном контроле, и этот фактор также будет учтен при обращении с просьбой о смене меры пресечения. Подробности диагноза и характер жалоб адвокат не раскрыл, сославшись на медицинскую тайну.