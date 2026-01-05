«Нарушение всех норм»: как в ООН отреагировали на похищение и суд над Мадуро

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, после чего главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. В понедельник, 5 января, Мадуро доставили в федеральный суд Нью-Йорка. Согласно судебным документам, ему инкриминируют заговор, связанный с наркотеррористической деятельностью, контрабанду кокаина, а также хранение оружия и заговор с целью его применения против США.