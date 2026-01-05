«Нарушение всех норм»: как в ООН отреагировали на похищение и суд над Мадуро

В США проходит суд над Мадуро.
В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, после чего главу Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. В понедельник, 5 января, Мадуро доставили в федеральный суд Нью-Йорка. Согласно судебным документам, ему инкриминируют заговор, связанный с наркотеррористической деятельностью, контрабанду кокаина, а также хранение оружия и заговор с целью его применения против США.
Власти Венесуэлы расценивают произошедшее как акт агрессии, целью которого является установление контроля над нефтяными и минеральными ресурсами страны. МИД Венесуэлы запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как в ООН отреагировали на действия США — в материале URA.RU.
Реакция ООН.
Ближайшее будущее Венесуэлы после операции США вызывает опасения. Об этом говорится в официальном заявлении генсекретаря ООН Антониу Гутерреша. В нем выражается глубокая обеспокоенность возможным усилением нестабильности в стране, потенциальным воздействием на регион и тем прецедентом, который это может создать для того, как выстраиваются отношения между государствами.
Международные права не соблюдены.
Гутерреш также заявил, что он по-прежнему глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не были соблюдены во время военной операции США в Венесуэле. «Я по-прежнему глубоко обеспокоен», — подчеркнул политик.
Призыв к «демократическому диалогу».
ООН призывает все политические силы в Венесуэле к «всеобъемлющему демократическому диалогу» для определения будущего страны. Гутерреш отметил, что Венесуэла переживает десятилетия внутренней нестабильности и социально-экономического кризиса, демократия была подорвана, а миллионы людей покинули страну. Генсек призвал все венесуэльские стороны принять участие в таком диалоге, в ходе которого все слои общества смогут определить свое будущее.
Реакция России.
Разбой действий США.
Захват Штатами лидера Венесуэлы Николаса Мадуро является разбоем, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя. Он добавил, что этот акт, приведший к гибели нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования.
Кроме того, Небензя отметил, что начало нового года стало шоком для всех в мире, кто рассчитывал, что нынешние власти США сделают ставку на дипломатию. Многие надеялись, что уважение международного права и невмешательство во внутренние дела других государств, а также опора на дипломатию и поиск компромиссов станут ключевыми принципами работы новой американской администрации.
Осуждение агрессии США.
Россия решительно осуждает акт вооруженной агрессии Штатов, направленный против Венесуэлы в нарушение всех международных правовых норм. «Решительно осуждаем акт вооруженной агрессии Соединенных Штатов против Венесуэлы в нарушение всех международных правовых норм», — сказал Небензя.
Решение противоречий — диалог.
Любые имеющиеся между США и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем диалога, подчеркнул Небензя. Иного пути решения, по его словам, быть не может.
Поражение циничностью США.
Россия поражена невиданной циничностью, с которой Вашингтон даже не старался закамуфлировать истинные цели своей преступной операции в Венесуэле. Небензя имел в виду установление неограниченного контроля над природными богатствами страны и утверждение своих «гегемонистских амбиций» в Латинской Америке.
Реакция США.
Лучшее будущее.
Штаты хотят для Каракаса лучшего будущего, заявил постпред США в ООН Майк Уолтц. «Соединенные Штаты хотят лучшего будущего для Венесуэлы», — сказал Уолтц.
Контакты Трампа и Мадуро.
Уолтц также отметил, что американский президент Дональд Трамп дал дипломатии шанс, предложив Мадуро несколько вариантов выхода из ситуации и пытаясь добиться деэскалации. Однако, по словам Уолтца, Мадуро отказался ими воспользоваться.
Войны нет.
При этом, как утверждает американская сторона, США не ведут войны против Венесуэлы или ее народа и не оккупируют страну. Уолтц пояснил, что это была операция правоохранительных органов в поддержку законных обвинений, которые существовали десятилетиями.
Реакция Китая.
Призыв к безопасности Мадуро.
Китай призывает США обеспечить личную безопасность Николаса Мадуро и его супруги и немедленно освободить их, а также поддерживает Совет Безопасности в выполнении его главной обязанности по поддержанию международного мира и безопасности. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй.
Поддержка деэскалации.
Кроме того, Китай поддерживает любые международные усилия по снижению напряжения вокруг Венесуэлы. Лэй отметил, что КНР поддерживает все усилия генерального секретаря ООН, региональных стран и организаций, способствующие развитию диалога и деэскалации ситуации.
Роль международного судьи.
Лэй также заявил, что ни одна страна не может действовать в качестве мирового жандарма или выступать в роли международного судьи. «Ни одна страна не может выступать в роли международного судьи», — сказал Лэй.
Новые кризисы.
Неизбирательное применение силы ведет лишь к новым кризисам и не является решением проблем. Лэй подчеркнул, что уроки истории являются суровым предупреждением и что военные средства не являются решением, приводя лишь к еще большему кризису.
Принцип невмешательства в дела других стран.
Действия США оставили без внимания серьезную озабоченность международного сообщества, нагло попрали суверенитет, безопасность и законные права и интересы Венесуэлы, а также серьезно нарушили принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела других государств, мирного урегулирования международных споров и запрета на применение силы. Это официальная позиция Китая.